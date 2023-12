Unbekannter stellt kindsgroße Jesusstatue auf Bundesstraße ab

In der Nacht auf Freitag (22.12.) ist auf der B533 zwischen Elsenthal und Grafenau im niederbayerischen Landkreis Freyung-Grafenau eine Jesusstatue gefunden worden. Wer sie dort hinbrachte und warum, ist völlig unklar. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Polizei benachrichtigt.

Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr

Wie die Polizeiinspektion Grafenau am Freitag berichtet, wurde die 1,20 Meter große Heiligenfigur aus Plastik auf einer Sperrfläche, mitten auf der Bundesstraße, abgestellt. Die Beamten nahmen die Statue mit auf die Wache. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. In der Nacht zog das Sturmtief Zoltan über Bayern hinweg. Die Figur hätte also auch Schaden anrichten oder Autofahrer erschrecken können.

Jesusfigur mit Herz auf der Brust

Es handelt sich um die Darstellung des Jesus. Er trägt einen weißen Umhang und ein rotes Herz mit goldenen Strahlen auf der Brust. Eine Hand zeigt auf das Herz, die andere streckt er aus. Er ist barfuß und steht auf einem braunen Podest.

Wer etwas über die Herkunft der Jesusstatue sagen kann oder andere Hinweise hat, soll sich bei der Polizei in Grafenau melden.