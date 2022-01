Treuchtlinger Stadtrat stimmt für umstrittenen Mountainbike-Lift

Der Treuchtlinger Stadtrat hat sich am Donnerstagabend mit 18 zu vier Stimmen für den Mountainbike-Lift im Heumöderntal ausgesprochen. Damit habe die Stadt das Einvernehmen erteilt, so dass das Landratsamt Weißenburg-Gunzenhausen im nächsten Schritt das Vorhaben genehmigen oder ablehnen kann, teilte die Pressesprecherin der Stadt, Marina Stoll, mit.

Schneise im Wald für Mountainbike-Lift

Die Mountainbike-Trails im Heumöderntal, direkt an Treuchtlingen angrenzend, sind eine beliebte Attraktion in der Region. Viele Mountainbiker nehmen auch weite Strecken in Kauf, um die Heumödern-Trails zu befahren. Weil man jedoch einen drei Kilometer langen Forstweg hochfahren muss, bevor man die Trails hinunterfahren kann, will Christian Wißmüller zusammen mit Axel Rosenbauer einen Ski-Schlepplift für Mountainbiker bauen. Dafür müsste eine Schneise von sieben Metern Breite in den Wald geschlagen werden. Diese Pläne stoßen in der Stadt nicht nur auf Zustimmung, vor allem Anwohnerinnen und Anwohner äußern Kritik. Sie befürchten unter anderem Lärm und zugeparkte Straßen.

Initiator will Einwände in Planungen einbeziehen

Dass nun der Treuchtlinger Stadtrat mit einer deutlichen Mehrheit für den Lift gestimmt hat, freut Initiator Christian Wißmüller. Er habe zwar damit gerechnet, sei aber dennoch erleichtert, sagte er dem Bayerischen Rundfunk. Es sei ein Schritt in die richtige Richtung, allerdings sei er offen für konstruktive Kritik. Auch die Einwände der Stadträte, die gegen das Projekt gestimmt haben, nehme er an. Er wolle ihre Befürchtungen in die weiteren Planungen für den Bau des Mountainbike-Lifts einbeziehen. Es wurde bereits ein Verein gegründet, der sich ehrenamtlich um die Pflege der Heumödern-Trails kümmert.

Gegner hoffen auf Ablehnung durchs Landratsamt

Anwohnerinnen und Anwohner hatten auf eine Ablehnung des Mountainbike-Lifts gehofft. Die Sprecherin der Anwohner-Initiative, Christa Schulz sagte, noch sei es nicht zu spät, um das Projekt zu verhindern. Immerhin liege die Entscheidung jetzt erst einmal beim Landratsamt. Die vier Gegenstimmen und die Argumente der Stadträte hätten sie gefreut.

Mountainbike-Lift als Chance für Treuchtlingen?

Bis Mitte Januar konnten Bürgerinnen und Bürger von Treuchtlingen ihre Bedenken einreichen. Diese wurden ans Landratsamt weitergereicht, so Stadtsprecherin Marina Stoll. Vor allem die Gegner des Projekts hätten sich gemeldet. Die Stimmung in der Stadt sei allerdings ausgewogen, so Stoll. Viele sähen den Mountainbike-Lift auch als Chance , mehr für die Jugend in Treuchtlingen zu tun, sagte die Stadtsprecherin.