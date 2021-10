Umleitungen: Drei Baustellen auf der B85 im Kreis Schwandorf

Neuer Wildschutzzaun für B85

Fast zeitgleich zu den beiden Maßnahmen wird an der B85 zwischen Schwandorf-Mitte und Wackersdorf-Heselbach auf über fünf Kilometern ein Wildschutzzaun errichtet. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis Anfang Dezember andauern. Um die Einschränkungen und Verkehrsbehinderungen so gering wie möglich zu halten, werde teilweise auch an Samstagen gearbeitet, so das Staatliche Bauamt. Die Gesamtkosten für die drei Maßnahmen belaufen sich auf rund eine Million Euro.

Bauarbeiten auch auf B299 bei Amberg

Gebaut wird auch auf der B299 bei Amberg. Zwischen der B85 am "Amberger Schmetterling" und der A6 bei Ursensollen ist die Bundesstraße in Richtung Autobahn halbseitig gesperrt. Eine Umleitung ist eingerichtet. In der Gegenrichtung nach Amberg kann der Verkehr an der Baustelle vorbeifahren. Auf sechseinhalb Kilometern werden die Asphaltbeläge erneuert. Die Bauarbeiten an der B299 sollen neun Wochen dauern.