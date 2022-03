Ukraine-Krieg: Schüler backen Tausende Muffins für den Frieden

Der Krieg in der Ukraine macht auch Kindern hierzulande Angst. "Nach den Ferien haben wir ganz stark gemerkt, dass sie darüber sprechen und selbst etwas machen wollen", sagt Marion Katzbichler, Schulleiterin an der Dreiflüsse-Realschule in Passau. So ist die Idee eines Aktionstages für die Ukraine entstanden. Die Kinder wurden aufgerufen, Muffins zu backen und in der Schule zu verkaufen. Der Hausmeister hat dafür extra seinen Kiosk geschlossen. 1.000 Stück sollten zusammenkommen und 1.000 Euro einbringen.