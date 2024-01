Überfall auf Jugendliche: Polizei fahndet mit Bildern

Am Nachmittag des 18. Juli 2023 waren zwei Männer in die Wohnung einer Familie in Waldkraiburg eingedrungen. Dort trafen sie auf die 17-jährige Tochter, die allein zuhause war. Die Täter forderten Geld. Als das Mädchen keines vorweisen konnte, fesselten die Räuber die Jugendliche und durchsuchten die Wohnung.

Einer der Täter ist polizeibekannt

Sie entwendeten mehrere Schmuckstücke und flüchteten zu Fuß. Einen der Täter identifizierte die Polizei als 23-jährigen Rumänen, nach ihm wird gefahndet. Den zweiten Mann konnte die Polizei bisher nicht identifizieren.

Jetzt hat die Polizei Bilder von Überwachungskameras aus der Umgebung des Tatorts mit beiden Tatverdächtigen veröffentlicht. Auch Fotos von einigen geraubten Schmuckstücken hat die Polizei online gestellt.

Wer hat die Täter oder den Schmuck gesehen?

Die Polizei will wissen: Wer kennt die abgebildeten Personen oder hat sie am Tattag zwischen 13.30 Uhr und 14 Uhr in Waldkraiburg gesehen? Wer erkennt die Schmuckstücke wieder oder hat sie nach dem Überfall gesehen?

Hinweise nimmt die Kripo Mühldorf am Inn unter der Telefonnummer 08631/3673-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.