Großfahndung nach Raubüberfall auf Getränkemarkt in Geretsried

Ein Unbekannter hat am Mittwoch kurz vor 20 Uhr einen Getränkemarkt in der Jeschkenstraße in Geretsried überfallen. Wie die Polizei berichtet, bedrohte der Mann den Angestellten mit einer Handfeuerwaffe. Um seiner Forderung Nachdruck zu verleihen, schlug er den Mitarbeiter. Mit Scheinen im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich aus der Kasse flüchtete der Räuber. Der Angestellte wurde leicht verletzt und erlitt einen Schock.

Die Polizei startete eine Großfahndung, an der sich zahlreiche Streifenwagen der umliegenden Dienststellen und ein Polizeihubschrauber beteiligten. Die Suche blieb bislang erfolglos.

Täter hatte schwarzen Rucksack mit "NIKE"-Aufschrift dabei

Zeugen konnten den Täter beschreiben: Demnach ist er circa 20 bis 25 Jahre alt, etwa 1,80 Meter groß, hat eine normale Statur und sprach dialektfreies Deutsch. Bekleidet war er mit einem langen dunkelblauen Parka mit Kapuze und einer grauen Arbeitshose. Er hatte einen schwarzen Rucksack mit diagonaler Aufschrift "NIKE" bei sich und trug eine graue Sonnenbrille.

Die Staatsanwaltschaft München II hat Ermittlungen wegen schwerer räuberischer Erpressung eingeleitet. Die Kripo Weilheim bittet mögliche weitere Zeugen um Hinweise.