Bester Blick auf Landshuter Hochzeit: Anwohner vermieten Fenster

Die begehrtesten Fenster Bayerns gibt es derzeit wohl in Landshut. So scheint es beim Blick in die Kleinanzeigen: Anwohner an der Strecke des prachtvollen Hochzeitszugs der Landshuter Hochzeit bieten Fensterplätze für teils mehrere Hundert Euro an.