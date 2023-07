Landshuter Hochzeit soll Immaterielles Welterbe werden

Die "Landshuter Hochzeit" soll Teil des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit werden. Das haben die Veranstalter am Sonntag bekannt gegeben. Vorstandsmitglied Klaus Timmer erklärte im BR24-Interview: "Das Ziel lautet, dass wir versuchen wollen, auf die internationale Liste zu kommen. Jetzt müssen wir konkretisieren, wie wir den Weg dorthin beschreiten. Da haben wir heute den ersten Schritt getan."

Sprung vom nationalen Kulturerbe zum Welterbe wagen

Schon seit 2018 ist die "Landshuter Hochzeit" immaterielles nationales Kulturerbe in Deutschland. Zusammen mit Kulturwissenschaftlern und der Deutschen Unesco-Kommission diskutierten die Veranstalter vom Verein "Die Förderer" am Sonntag die Rahmenbedingungen für den nächsten Schritt, die Bewerbung für die weltweite Liste des immateriellen Kulturerbes der Menschheit.

Diese Bewerbung streben die Ausrichter der "Landshuter Hochzeit" nicht alleine an, sondern im Zusammenschluss mit weiteren Dokumentarspielen, so Timmer: "Wir haben uns im Vorfeld mit weiteren deutschen Veranstaltern getroffen und gesagt, wir wollen das versuchen." Weil die "Landshuter Hochzeit" nur alle vier Jahre aufgeführt wird, sei nun der ideale Zeitpunkt gekommen, um das Anliegen in die Öffentlichkeit zu bringen, erklärte Timmer.

Bessere Chancen im europäischen Verbund

Sogar eine Zusammenarbeit mit Dokumentarspielen aus ganz Europa sei denkbar, heißt es von den Veranstaltern. Das könnte die Chancen der Bewerbung weiter verbessern, erklärte Prof. Kurt Luger, Inhaber des Unesco-Lehrstuhls der Universität Salzburg: "Besonders eine Verbindung mit Polen wäre hier interessant, um das schwierige Verhältnis Deutschlands noch einmal konkreter zu Polen in den Vordergrund zu rücken. Da eine neue Verbindungslinie zu entwickeln, erscheint mir auch im Sinne der länderübergreifenden Idee ein spannender Aspekt." Rein um Werbung oder touristische Interessen dürfe es aber nicht gehen, so Luger.

Die nächste Hochzeit 2027 schon mit neuem Titel?

Die repräsentative Liste des Immateriellen Kulturerbes der Menschheit umfasst Kulturformen wie Tanz und Musik, aber auch Bräuche, Feste und Handwerkskünste. Die Liste zielt darauf ab, kulturelle Ausdrucksformen zu erhalten und sichtbar zu machen.

Die Veranstalter wollen mit der gemeinsamen Bewerbung zeitnah beginnen. Die nächste Aufführung der "Landshuter Hochzeit" soll 2027 stattfinden. Geht es nach den Ausrichtern, dann vielleicht schon mit dem Prädikat "Welterbe".