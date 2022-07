> Über 200 Kilo Tomaten aus Gewächshaus geklaut

Über 200 Kilo Tomaten aus Gewächshaus geklaut

Dreister Diebstahl in einem Gewächshaus in Steinbach bei Lenggries: 150 kg reife Cocktailtomaten und rund 60 kg Strauchtomaten haben Unbekannte in einem Gewächshaus geerntet und mitgenommen. Die Polizei geht davon aus, dass es mehrere Täter waren.