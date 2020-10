04.10.2020, 18:20 Uhr Artikel mit Video-Inhalten

#Trotzcorona-Demo in München: Mehr Hilfen für Künstler gefordert

Am Sonntagnachmittag erklang am Münchner Odeonsplatz Mozarts Requiem - mit der #trotzcorona-Demonstration wollten die Musiker auf die schwierige Situation von Künstlern in Corona-Zeiten aufmerksam machen.