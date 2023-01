Trotz Inflation: Stammkunden bleiben Bioläden treu

Preise für Biogemüse nicht so stark gestiegen

Dabei sind die Preise für Bio-Obst und –Gemüse längst nicht so stark gestiegen, wie im konventionellen Bereich, betont Florian Pfänder: "Wir sehen, dass der Ökolandbau lange nicht so abhängig ist wie zum Beispiel vom energieintensiven Düngemittel." Das bestätigt auch Hermann Haas-Hübsch, er betreibt in Augsburg-Lechhausen eine "rollende Gemüsekiste". Zwar seien auch bei seinem Bio-Lieferdienst die Preise gestiegen. Doch viel teurer sei vor allem das konventionell hergestellte Gemüse geworden, so der Bio-Händler.

Corona-Boom war nicht nachhaltig

Egal ob Bioladen, Lieferservice oder Bio-Gärtnerei mit Hofladen: So viel Kundschaft wie während der Corona-Pandemie hatten die Betriebe noch nie. Nicht alle sind geblieben, aber immerhin einige. "Im Vergleich zu 2019 haben wir schon mehr Kunden. Im Vergleich zu 2021/22 sind es wieder weniger geworden", erklärt Hermann Haas-Hübsch.

Stammkunden kaufen weiterhin

Es sind die Stammkunden, die Bio-Unternehmen wie die rollende Gemüsekiste in Augsburg oder den Pfänderhof in Schwabmünchen tragen. Auch Klaus Weiß von "Mutter Erde" kann auf seine Stammkunden zählen. Immer wieder haben sie ihn durch die eher ruhigen Zeiten gebracht und er sie zuverlässig mit Bio-Produkten versorgt. Die aktuelle Flaute bereitet ihm deshalb auch kaum schlaflose Nächte.