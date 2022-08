Sabotage auf dem Maisfeld - Landwirte entdecken Nägel in Kolben

Die Polizei hat zwei Fälle von Ernte-Sabotage aufzuklären. Rostige Nägel in Maiskolben sollten wohl Schaden an Maschinen und Ernte anrichten. Die Taten passierten beide am Freitag, die Tatorte liegen allerdings recht weit auseinander.

Erntemaschinen bleiben intakt

Die Felder, auf denen die präparierten Kolben gefunden wurden, liegen in zwei Regierungsbezirken - Niederbayern und Oberbayern - und etwa 200 Kilometer voneinander entfernt. In beiden Fällen kamen die Maschinen unbeschadet davon. Jedoch entstanden Ernteschäden. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung und Nötigung gegen Unbekannt.

Niederbayern: Maishäcksler erkennt Metallteile

In Arnstorf im Landkreis Rottal-Inn entdeckte ein Landwirt am Freitag während der Ernte seines Maisfeldes die präparierten Maiskolben. Laut Polizei Eggenfelden waren die Metallnägel in die Kolben zum Teil regelrecht hineingeschlagen worden.

Weil der Maishäcksler des 38-jährigen Landwirts aus Niederbayern mit einem Metalldetektor ausgestattet ist, wurde die Maschine nicht beschädigt. Jedoch wurde nach jedem entdeckten präparierten Maiskolben die Ernte gestoppt und die Nägel mussten aufwendig gesucht und entfernt werden, so die Polizei. Der Schaden durch den Ernteausfall ist noch nicht abzuschätzen. Die Polizeiinspektion Eggenfelden bittet um Zeugenhinweise.

"Wäre ein Nagel in die Erntemaschine gelangt, wäre ein Schaden im hohen vierstelligen Bereich denkbar gewesen." Polizei Eggenfelden

Oberbayern: Mähwerk schaltet sich ab

Auch im oberbayerischen Landkreis Weilheim-Schongau entdeckte eine Landwirtin am Freitag Nägel in Maiskolben. Die Nägel waren etwa zehn Zentimeter lang, teilt die Polizei in Weilheim heute mit.

Die 27-Jährige war gerade dabei, ihr Feld zwischen Pähl und Fischen abzuernten, als sich mehrfach das Mähwerk abschaltete. Beschädigt wurde die Maschine nicht, jedoch war ein Weiterarbeiten nicht möglich. Es entstand ein Sachschaden von rund 3.000 Euro. Die Polizeiinspektion Weilheim bittet ebenfalls um sachdienliche Hinweise.