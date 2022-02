Tribüne an der Galopprennbahn Riem brennt aus

Media

Lichterloh in Flammen hat in der Nacht ein Teil der Galopprennbahn in München-Riem gestanden. Anwohner verständigten die Feuerwehr - als die eintraf, brannte der Dachstuhl der sogenannten "Club-Tribüne" bereits lichterloh.

© BR

Bildrechte: BR/Henning Pfeifer