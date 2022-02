Brand in Münchner Hochhaus - 89-Jähriger stirbt

Dichter Rauch stieg aus einer Wohnung im obersten Stockwerk eines Hochhauses im Münchner Stadtteil Bogenhausen. Die Nachbarn alarmierten zwar sofort die Feuerwehr und Rettungskräfte, doch zu diesem Zeitpunkt brannte bereits die gesamte Wohnung.

89-Jähriger stirbt

Obwohl die Feuerwehr sofort mit mehreren Löschzügen das Feuer bekämpfte und auch mit mehreren Atemschutztrupps in das Gebäude ging, kam für für den 89-Jährigen jede Hilfe zu spät. Er verstarb noch in der Wohnung.

Schwierige Löscharbeiten

Die Wohnung befindet sich im 15. Obergeschoß eines Hochhauses im Münchner Stadtviertel Bogenhausen. Laut Münchner Feuerwehr gestalteten sich die Löscharbeiten extrem aufwendig, da sich immer wieder neue Glutnester entzündeten. Laut Zeugenaussagen brannte die Wohnung lichterloh.

Übrigen Hausbewohner gerettet

Die restlichen Bewohner des Hochhauses konnte die Feuerwehr in Sicherheit bringen - sie fanden in einem Großraumrettungswagen Zuflucht. Eine Anwohnerin erlitt eine Rauchvergiftung und wurde vor Ort behandelt. Zudem musste ein Feuerwehrmann, der sich bei den Löscharbeiten verletzte, in eine Münchner Klinik gebracht werden.

Brandursache noch unklar

Die Münchner Kriminalpolizei ermittelt nun die Brandursache. Wie hoch der Sachschaden ist, konnte die Polizei zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht sagen.