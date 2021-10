Mountainbiker wollen Trails in Treuchtlingen pflegen

Den Mitgliedern des neu gegründeten Vereins HeumödernTrails e. V. geht es um ein friedliches Miteinander. Ob Wanderer, Spaziergänger, Anwohner oder Mountainbiker – sie alle sollen den Wald im Treuchtlinger Heumöderntal genießen können. Ausdrücklich will sich der Verein auch für den Umweltschutz einsetzen. Er ist inzwischen beim Bayerischen Landessportverband eingetragen.

Kritik: Mountainbiker verdrängen Spaziergänger

Vor wenigen Jahren waren in dem Waldgebiet in Treuchtlingen erstmals sechs legale Strecken für Mountainbiker angelegt worden. Kritiker werfen den Mountainbikern nun vor, immer tiefere Furchen in den Waldboden zu fahren. Diese würden bei Regen ausgewaschen und den Wald zerstören. Darüber hinaus würden Spaziergängerinnen und Spaziergänger immer mehr von den Wegen verdrängt. Auch die Idee, einen Lift für Mountainbiker zu bauen, stößt bei vielen nicht gerade auf Gegenliebe.

Mountainbiker wollen Müll im Wald einsammeln

Explizit betont der Verein HeumödernTrails e. V., Tiere und Pflanzen in dem Gebiet nachhaltig schützen zu wollen. Der Outdoor-Unternehmer Robert Rieger hatte die Mountainbike-Strecken initiiert und ist auch Vereinsvorsitzender. Seit der Eröffnung des Trailparks im Jahr 2019 sei der Wunsch von Besuchern, sich zu engagieren, immer größer geworden, so der Verein. Aktive Radfahrer wollen die Wege ehrenamtlich pflegen und Müll einsammeln.

Sportler aus ganz Deutschland nutzen Trailpark Treuchtlingen

Der Trailpark in Treuchtlingen wird in der Mountainbike-Szene auch überregional immer bedeutender. So sei er inzwischen einer der führenden Ausbildungsstandorte der Deutschen Initiative Mountainbike (DIMB). Auch der Cross-Country-Kader des Bayerischen Radsportverbands nutze die Strecken, erklärt der Verein in einer Mitteilung. Einmal im Jahr wird im Heumödern-Tal ein Mountainbike-Enduro-Rennen ausgetragen. Dieses Wettrennen mit Geländefahrrädern findet am übernächsten Sonntag (24.10.2021) erstmals als Deutsche Meisterschaft statt.