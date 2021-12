Zoff im Wald: Biker, illegale Trails und kein Friede in Sicht?

Mountainbiker gründet Dialogforum

Für viel Aufregung sorgte im vergangenen Jahr, dass auf einer bekannten Mountainbiker-Strecke in Kelheim ein Nagelbrett gefunden wurde, eine große Gefahr für Moutainbiker wie für Wanderer. So kann es nicht weitergehen, steht für Ludwig Döhl fest. Er ist Mountainbike-Trainer im Landkreis Kelheim, trainiert hier auch eine Jugendgruppe und wünscht sich offizielle Trails, die alle Mountainbiker in der Region bedenkenlos nutzen können. Um die unterschiedlichen Parteien ins Gespräch zu bringen, hat er einen Blog geründet: "Trails of Kelheim". Der Blog soll ein Dialogforum sein, um allen in der Region eine Stimme zu geben und eine gemeinsame Lösung für ein Miteinander von Bikern, Wanderern und Förstern zu finden. Dort kommt beispielsweise auch Revierförster Ernst Süß in einem Interview zu Wort, in dem er erklärt, warum es aus seiner Sicht wichtig ist, Rücksicht auf den Wald zu nehmen.

Lösung in Aussicht: Kelheim soll offiziellen Trail bekommen

Und tatsächlich, pünktlich zum Jahresende sieht es nach einem Happy End für die Mountainbiker in Kelheim aus: In der letzten öffentlichen Sitzung in diesem Jahr hat der Stadtrat einstimmig für offizielle Mountainbike-Trails in Kelheim gestimmt. Mit Hilfe von Fördergeldern soll ein "legales, attraktives und umweltverträgliches Mountainbike-Netz für Mountainbike-Fahrer im Bereich Altmühl- und Donautal des Landkreises Kelheim" entstehen. Ein Erfolg, der zeigt: Wenn alle Parteien gesprächsbereit sind, lassen sich gute Lösungen finden, sowohl für die Mountainbiker als auch für den Wald.