Traunsteiner Lourdes-Kapelle durch Brand zerstört

Bei einem Brand in der beliebten Lourdes-Kapelle am Maxplatz in Traunstein ist am Sonntagnachmittag ein Sachschaden von mindestens 50.000 Euro entstanden. Verletzt wurde bei dem Brand niemand.

Altar und Kirchenbänke in Lourdes-Kapelle stark beschädigt

Zeugen hatten den schwarzen Qualm bemerkt, der aus dem Inneren der kleinen Kapelle quoll und verständigten die Feuerwehr. Die Einsatzkräfte waren zwar schnell vor Ort, doch das Innere war bereits komplett zerstört. Der Altar ist stark beschädigt, genauso wie die hölzernen Kirchenbänke.

Die Ermittlungen laufen jetzt in allen Richtungen, sagt ein Sprecher des Polizeipräsidiums Oberbayern Süd. Heute waren Kripo-Beamte zur Spurensicherung vor Ort. Eine mögliche Ursache: In der Kapelle standen Kerzen auf einem Kerzenständer.

Lourdes-Kapelle soll renoviert werden

Die Lourdes-Kapelle soll – wenn möglich – wieder renoviert werden. Das hat die Pfarrei St. Oswald dem BR bestätigt. Es besteht eine Gebäudebrandversicherung. Die 1939 am zentralen Maxplatz errichtete Lourdes-Kapelle gehört zu den Sehenswürdigkeiten Traunsteins und ist bei den Traunsteinern sehr beliebt.