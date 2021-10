Tourismuszentrale: Rothenburg hat schönste Altstadt Deutschlands

Aus Sicht der Deutschen Zentrale für Tourismus ist Rothenburg ob der Tauber die schönste Stadt in Deutschland. In ihrem aktuellen Ranking der Top 100 belegt die Rothenburger Altstadt zwar "nur" Platz fünf – aber vor Rothenburg liegen das Schloss Schwanstein, die Freizeitparks Rust und Brühl sowie das Miniaturwunderland in Hamburg. Da dies keine Städte seien, belege Rothenburg quasi den ersten Platz unter den schönsten deutschen Städten, freuen sich die Verantwortlichen in einer Mitteilung. Schon seit 2016 wird die Rothenburger Altstadt von der Deutschen Zentrale für Tourismus unter den Top fünf aufgeführt.

Mittelalterliches Kriminalmuseum belegt Rang zehn

Die Romantische Straße, die auch durch Rothenburg ob der Tauber führt, ergatterte bei den beliebtesten Ferienstraßen den sechsten Rang. In der Kategorie "Bestes Museum" erreichte das Mittelalterliche Kriminalmuseum Rang zehn. Beim besten Weihnachtsmarkt landete der traditionelle Reiterlesmarkt auf dem 21. Platz.

Perfekter Baum für den Reiterlesmarkt gesucht

Damit der Reiterlesmarkt auch in diesem Jahr stimmungsvoll wird, sucht die Stadt Rothenburg im Moment den perfekten Baum für den Marktplatz. Rund neun Meter hoch soll er sein, gerade gewachsen und mit dichten Nadeln. Wer einen passenden Baum zur Verfügung hat, kann sich beim Städtischen Bauhof melden. Dieser kümmert sich um Schnitt, Transport und Aufstellung.

Online-Befragung der Touristiker

Die Deutsche Zentrale für Tourismus hat bei ihrer jährlichen Umfrage rund 14.000 Menschen online zu den schönsten Sehenswürdigkeiten befragt. Die Ergebnisse der Umfrage gelten als offizielle Listung für Deutschland.