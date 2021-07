24.07.2021, 11:42 Uhr

19-Jähriger ertrinkt nach Feier im Ebersberger Klostersee

Bei einer nächtlichen Party auf dem Steg am Ebersberger Klostersee ist am Freitag ein 19-Jähriger ertrunken. Es kam zu einem Großeinsatz an dem auch Kriseninterventionsteams beteiligt waren. Die Polizei ermittelt nun den genauen Unfallhergang.