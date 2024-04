Tötungsdelikt am Bahnhof Neumarkt - Identität des Opfers geklärt

Die Identität des Mannes, der am Donnerstag vor einer Woche in der Nähe des Neumarkter Bahnhofs von einem Güterzug getötet wurde, ist geklärt. Wie die Staatsanwaltschaft Nürnberg-Fürth dem BR mitteilte, handelt es sich um einen 48-jährigen Mann aus Lettland.

DNA-Abgleich brachte Gewissheit

Ein DNA-Abgleich hatte die Vermutungen der Polizei bestätigt. Es besteht der Verdacht, dass der Mann bewusstlos auf die Gleise gelegt und dann von einem Güterzug überrollt wurde. Die Polizei nahm noch am Freitag drei Tatverdächtige fest.

Drei Tatverdächtige in Haft - Motiv weiter unklar

Die Männer im Alter von 21, 24 und 31 Jahren sind litauische Staatsangehörige, so die Staatsanwaltschaft. Der Behörde zufolge sind der genaue Tathergang und ein mögliches Motiv noch Gegenstand der Ermittlungen.

Bei der Festnahme sollen die jungen Männer stark betrunken gewesen sein. Teil der Ermittlungen sei außerdem, ob ein Streit, der sich zuvor in der Ingolstädter Straße in Neumarkt ereignet haben soll, mit dem Vorfall in Verbindung steht.