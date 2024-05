Nach tödlichem Unglück in Kleinheubach – Polizei sucht Zeugen

Nachdem zwei Männer am Samstagabend (18.05.2024) im Bahnhof von Kleinheubach im Landkreis Miltenberg ums Leben gekommen sind, hat die Polizei bislang noch keine neuen Erkenntnisse zum Hergang des Unglücks. Die Kripo Aschaffenburg ermittelt nach wie vor und hofft auf konkrete Hinweise. Wie ein Sprecher der Polizei in Unterfranken auf BR24-Nachfrage mitteilt, hätten sich einige Zeugen zwar in den lokalen Medien geäußert, aber nicht bei der Polizei gemeldet. Daher bittet die Polizei sämtliche Zeugen des Geschehens, sich bei der Polizei zu melden und mögliche Beobachtungen mitzuteilen.

Gerüchte: Streit und Schläge zwischen den Verunglückten?

Gerüchte von einem Streit und Schlägen zwischen will die Polizei nach wie vor nicht bestätigen. Laut "Main Echo" hatten Fahrgäste die Männer beim Verlassen des Zuges am Gleis stehen sehen, das bestätigte die Polizei. Einige Personen hatten sich dann noch einmal umgedreht und bemerkt, dass die beiden Männer plötzlich dort nicht mehr standen.

Wie bereits berichtet hatten sich die beiden Männer laut Polizei am Bahnsteig in Kleinheubach aufgehalten, während ein Regionalzug mit Ziel Miltenberg am Gleis stand. Gegen 19.30 Uhr gerieten die beiden Männer dann zwischen die Waggons des Zuges – entweder als der Zug noch stand oder als der Zug angefahren ist. Das lässt sich nach Polizei-Angaben nicht genau sagen. Die Männer im Alter von 37 und 22 Jahren kamen dabei ums Leben.

Kann Obduktion weiterhelfen?

Der Lokführer hat das laut Polizei offenbar nicht mitbekommen: Der Zug ist losgefahren und kam in Miltenberg zum Stehen, etwa vier Kilometer von der Unfallstelle in Kleinheubach entfernt.

Ein Polizeisprecher rechnet damit, dass die Kripo bei der Staatsanwaltschaft eine Obduktion beantragt. Diese könnte darüber Aufschluss geben, was vor und während des Unglücks geschehen ist und ob Drogen oder Alkohol im Spiel waren.