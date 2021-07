Tirschenreuth: Trinkwasser muss noch immer abgekocht werden

Die seit dem vergangenen Freitag, 16. Juli, geltende Abkochanordnung für Trinkwasser in Tirschenreuth bleibt vorerst in Kraft, wie die Stadt Tirschenreuth am heutigen Mittwoch, 21. Juli, mitteilt. Demnach zeigen die Desinfektionsmaßnahmen des Leitungsnetzes Wirkung: Einige vorher auffällige Probestellen seien inzwischen keimfrei, andere allerdings noch nicht vollständig.

Coliforme Keime im Trinkwasser festgestellt

Die Abkochanordnung betrifft das gesamte Stadtgebiet Tirschenreuth sowie die Ortsteile Hohenwald, Sägmühle, Haid, Lengenfeld, Rothenbürg, Großklenau, Kleinklenau, Höfen, Pilmersreuth a.d. Straße, Wondreb sowie Mooslohe. Dort waren bei Routinekontrollen sogenannte coliforme Keime festgestellt worden – im Volksmund meist Kolibakterien genannt.

Wie lange die Abkochanordnung noch gültig bleibt, sei noch nicht absehbar. Es werden täglich an allen Entnahmepunkten Proben durchgeführt. Aufgehoben werden könne die Anordnung erst, wenn sämtliche Proben im betroffenen Leitungsnetz bei mindestens drei Proben nacheinander vollständig keimfrei sind. Abgekocht werden muss sicherheitshalber alles Wasser, das getrunken wird oder direkt wie auch indirekt durch zum Beispiel Abspülen mit Lebensmitteln in Kontakt kommt. Zum Duschen, Baden und zur Reinigung sei das derzeit gechlorte Wasser unbedenklich.