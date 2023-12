Notrufmissbrauch: Leiche gemeldet, um an Taxidienst zu gelangen

In der Nacht vom gestrigen Heiligabend auf heute hat gegen 03.30 Uhr ein 35-jähriger Mann in Fuchsmühl im Landkreis Tirschenreuth den Notruf gewählt und bei der Polizei einen Toten samt am Tatort befindlichen Mörder gemeldet.

Mordgeschichte war frei erfunden

Als die Polizei Tirschenreuth eintraf, stellte sich heraus, dass der Mann die Geschichte frei erfunden hatte, um an eine Mitfahrgelegenheit nach Wiesau zu kommen. Laut BR-Nachfrage bei der Polizei habe der Mann gesagt, jetzt wo die Polizei schon mal da sei, könne sie ihn ja auch mitnehmen.

Die Beamten taten dies, den Mann erwarten nun aber Anzeigen wegen Missbrauchs von Notrufen und Vortäuschens einer Straftat. Betrunken sei er laut Polizei nicht gewesen.