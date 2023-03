Tierwohlmonitoring: Neue App startet in die Pilotphase

Das digitale Tierwohlmonitoring startet in Bayern jetzt in die Pilotphase. Bis zu 6.000 Betriebe haben das digitale System mit dem Namen "Qualifood" in den vergangenen Jahren schon getestet in ihren Stellen. Jetzt soll der Feinschliff kommen. In Zusammenarbeit mit ausgewählten Landwirten wollen die Entwickler vom Fleischprüfring Bayern bis Ende des Jahres testen, ob die App-Daten auch zu den Zuständen in den unterschiedlichen Ställen passen.

Schnelle Rückmeldung für Landwirte

Landwirt Stephan Körner aus dem schwäbischen Friedberg nutzt die App schon länger für seine Strohschweine. Wenn er nachts Schweine an den Schlachthof liefert, hat er bereits mittags die Daten auf dem Handy. In der App kann der Landwirt dann lesen, wie viel Gewicht seine Schweine im Schnitt hatten, wie viel Muskelanteil, aber auch, ob es Probleme mit Krankheiten gab, z.B. den Atemwegen, den Gelenken oder der Leber.

Er profitiere von der schnellen Rückmeldung, wenn mit einem Tier mal etwas nicht gepasst hat. Dann könne er mit dem Hoftierarzt sprechen, wie er die Haltungsbedingungen verändern könne, damit so etwas nicht wieder passiert in seinem Stall. Stephan Körner ist überzeugt, so das Tierwohl zu steigern.