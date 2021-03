Tierquäler schneidet bei Neuburg Lämmer aus Mutterleib

Eine äußerst grausame Entdeckung musste ein Schafhalter aus Bergheim bei Neuburg machen: Er fand zwei Muttertiere tot und aufgeschlitzt auf der Weide. Weitere Schafe werden noch vermisst.

Ungeborene Lämmer aus dem Leib geschnitten

Dem 34 Jahre alten Tierhalter war am Sonntag aufgefallen, dass zwei Schafe aus seiner Herde fehlten. Nachdem er die nähere Umgebung abgesucht hatte, fand er die beiden Tiere tot. Der oder die Täter hatte(n) ihnen die ungeborenen Lämmer aus dem Leib geschnitten und samt den Gedärmen an einen Baum gehängt.

Suche nach weiteren trächtigen Schafen

In einem zweiten Fall in der Gemeinde Bergheim hat ein weiterer Tierhalter am Montag bemerkt, dass vier tragende Schafe aus seiner Herde fehlen. Bisher wurden hier in der Umgebung keine Tierkadaver gefunden. Bei diesen Schafen handelt es sich um Kamerun-Schafe im Wert von mehreren hundert Euro.

Polizei hofft auf Zeugenhinweise

Ob zwischen den beiden Fällen ein Zusammenhang besteht, ist im Moment noch nicht klar. Darüber, was Tierquäler zu solch grausamem Handeln treibt, gibt es unter Fachleuten Theorien. Die Polizei prüft derzeit, ob auch in anderen Regierungsbezirken ähnliche Fälle bekannt sind. Die Polizeiinspektion Neuburg hofft auf die Mithilfe der Bevölkerung und bittet Zeugen, sich mit der PI Neuburg unter Tel. 08431/67110 in Verbindung zu setzen.