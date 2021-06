Tierquäler misshandelt Pferd in Grafling

Offenbar treibt ein Tierquäler in Grafling im Kreis Deggendorf sein Unwesen. Auf einem Hof hat er ein Pferd vorsätzlich verletzt, wie die Polizei berichtet. Die Beamten hoffen nun auf Zeugenhinweise.

Unbekannter fügt Pferd Schnittverletzungen zu

Der bisher Unbekannte war in der Nacht auf vergangenen Freitag auf eine Hofstelle bei Rohrmünz eingedrungen. Er machte sich laut Polizei an einem Pferd, das in einer Unterstelle stand, zu schaffen. Der Tierquäler fügte dem Pferd Schnittverletzungen im Genitalbereich zu. Ein Tierarzt musste das Pferd behandeln.

Wer Beobachtungen gemacht hat, soll sich bei der Polizei in Deggendorf melden.