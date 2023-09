THW schickt Hilfsgüter ins Katastrophengebiet nach Libyen

Donnerstagfrüh um 2.00 Uhr ist der bayerische Konvoi des THW mit den lebensnotwendigen Hilfsgütern am Flughafen im niedersächsischen Wunstorf angekommen. Das berichtet der THW-Landesverband Bayern. Dort haben die THW-Einsatzkräfte die Hilfsgüter (Zelte, Schlafsäcke, Isomatten, Stromerzeuger) an die Bundeswehr übergeben.

Die Bundeswehr wird am Donnerstagmittag die Hilfsgüter in das Katastrophengebiet nach Libyen fliegen. Im bayerischen THW-Logistikzentrum in Obernburg im Landkreis Miltenberg wurden 83 Paletten mit Hilfsgütern gepackt. Die Lieferung der Hilfsgüter erfolgt im Auftrag des Bundesinnenministeriums und wird vom Auswärtigen Amt finanziert.

Hilfsmaßnahmen für Libyen

Libyen hatte davor ein Hilfegesuch an die EU gerichtet. Koordiniert wird der Hilfsgütertransport über den EU-Katastrophenschutzmechanismus. Die Lage in Libyen nach den Überflutungen ist laut THW verheerend, von mehr als 5.300 Toten wird gesprochen. Tausende Menschen werden noch vermisst. Das THW sendet heute eine erste Lieferung lebenswichtige Hilfsgüter in das Katastrophengebiet. Nach den verheerenden Überschwemmungen in Libyen zeichnen sich weiter steigende Opferzahlen ab.