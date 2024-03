Teurer Führerschein – wie kann er günstiger werden?

Führerschein machen ist in – so scheint es, wenn man sich die Zahlen des ADAC dazu anschaut: 3,6 Millionen theoretische und praktische Prüfungen wurden 2022 absolviert. So viele, wie nie zuvor. Dabei wird der Führerschein immer teurer. Bis zu 4.450 Euro sollen es sein – wenn man beide Prüfungen beim ersten Mal besteht.

Fahrlehrer Werner Hofmiller sieht dafür verschiedene Gründe: Das Verkehrsaufkommen sei heute deutlich höher und es seien auch viele Verkehrsregeln dazugekommen. "Dadurch braucht man heute wesentlich mehr Fahrstunden als früher." Hofmiller weiß, wovon er spricht: Seit fast 40 Jahren ist er Fahrlehrer in München, die Fahrschule hat er damals von seinem Vater übernommen, der wiederum von seinem Vater.

Unterschiedliche Preise für Fahrstunden

Früher brauchte man aber nicht nur weniger Fahrstunden, sondern die Stunden waren auch günstiger. Das habe verschiedene Gründe, sagt der Fahrlehrer. So seien zum Beispiel die Autos immer teurer geworden. Außerdem müsse eine Fahrschule auch laufend höhere Softwarekosten bezahlen.

Wieviel eine Fahrstunde kostet, hängt allerdings auch von der Fahrschule ab, weiß ADAC-Unternehmenssprecherin Katharina Lucà. Sie rät deshalb dazu, Preise zu vergleichen. Es sei möglich, "dass man, wenn man ein paar Kilometer in die eine oder andere Richtung geht, dann eine günstigere Fahrschule findet."

Das kann sogar noch weiter gehen: Möglich ist nämlich auch, den Führerschein auf dem Land zu machen – hierfür muss man allerdings dort seinen Hauptwohnsitz gemeldet haben oder dort arbeiten, studieren oder zur Schule gehen. Aufgrund des geringeren Verkehrs braucht man auf dem Land in der Regel weniger Fahrstunden. Wer seinen Führerschein auf dem Land gemacht hat, der würde aber in München wahrscheinlich auch erstmal "Schiffbruch erleiden", sagt Fahrlehrer Werner Hofmiller: "Aber man kann es ja so machen, dass man sich langsam rantastet und nicht direkt ins Getümmel fährt."

So kann man beim Führerschein sparen

Und er hat noch weitere Tipps. Einer fängt schon im Kindesalter an: Aus dem Fenster schauen, wenn man bei den Eltern im Auto mitfährt, nicht "aufs Handy schauen." So bekomme man schon früh Verkehrssituationen mit und käme besser vorbereitet in die Fahrschule. Und auch die Schulen sieht Hofmiller hier in der Pflicht, es brauche mehr Verkehrserziehung.

Natürlich spiele auch eine große Rolle, in welchem Alter eine Person das Autofahren lernt. Hier gelte: Je jünger, desto besser: "Mit jedem Jahr, das man älter ist, wird es schwieriger, den Führerschein zu machen." Werner Hofmiller empfiehlt außerdem, die ADAC-Verkehrsübungsplätze zu nutzen und dort mit einer befreundeten Person oder einem Elternteil zu üben: "Dann braucht man weniger Fahrstunden."

Üben mit dem Fahrsimulator und Prüfung auf Automatikwagen

Und auch im Fahrsimulator, den immer mehr Fahrschulen haben, könne man üben, sagt Hofmiller. Allerdings könne so ein Simulator, "den normalen Fahrbetrieb nicht ersetzen." Dem pflichtet ADAC-Unternehmenssprecherin Katharina Lucà bei: Der Fahrsimulator könne helfen "um den Fahrschülern bei den ersten Fahrten die Ängste zu nehmen", man könne üben "wie das mit dem Schalten und Kuppeln zum Beispiel funktioniert."

Seit drei Jahren gibt es außerdem den Führerschein B197: Bei dem wird die Ausbildung auf Automatik- und Schaltwagen durchgeführt – die Prüfung allerdings auf einem Automatikwagen. Die Chancen zum Bestehen sind dadurch höher. Allerdings ergebe der B197 nur dann Sinn, wenn man später auch hauptsächlich mit Automatikgetrieben fahre, betont der Fahrlehrer Werner Hofmiller. Viel zu beachten. Aber auch viele Möglichkeiten, zu sparen.