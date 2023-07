Tausende feiern "Tag der Franken" in Bad Windsheim

Der "Tag der Franken" lockte mehrere Tausend Menschen ins Freilandmuseum. "Nicht München, sondern Bad Windsheim ist heute Bayerns Hauptstadt", so eröffnete Ministerpräsident Markus Söder den Tag, an dem Franken aus allen drei Bezirken miteinander feiern.

Buntes Treiben in Bad Windsheim

Mit Pauken und Trompeten zog der Spielmannszug Hofheim durch die Menge. In vielen Ländern Europas und sogar in China hat die 40-köpfige Truppe schon gespielt. Der Auftritt am "Tag der Franken" ist für die Musiker besonders. "Wir wollen zeigen, dass uns unsere fränkische Heimat wichtig ist", so Bernd Werner vom Spielmannszug Hofheim.

Mehr als 600 Akteure beteiligten sich am Tag der Franken, darunter auch die Trachtengruppe Eichelsee. Ihre Festkleider sind gut 100 Jahre alt und stammen aus dem Ochsenfurter Gau. Die Frauen tragen mehrere Unterkleider. "Hinsetzen geht damit nicht, das würde nur Falten werfen", erklärte die Leiterin Roswitha Düchs. So spazierten die 16 Damen stundenlang über das Gelände. Es herrschte ein buntes Treiben. Handwerker zeigten ihre Künste: Fässer, Hufeisen und Holzschuhe entstanden. Es qualmte aus mehreren Backhäusern.

Sonnenschein und Brauchtum zum Feier-Tag

Das Freilandmuseum Bad Windsheim hat eine Fläche von 45 Hektar. Rund 100 kleine und größere Angebote gab es am "Tag der Franken" für die Besucher - und das bei freiem Eintritt. Die Vorbereitungen hatten fast ein Jahr lang gedauert. "Mir fällt ein Stein vom Herzen, alles läuft so schön reibungslos und die Sonne scheint", so Julia Krieger, die stellvertretende Bezirksheimatpflegerin. Ab 6 Uhr morgens wurde aufgebaut, am Vormittag dann Gottesdienst gefeiert und mit einem Festakt der "Tag der Franken" eröffnet.

Wunsiedel ist nächster Austragungsort

Der Termin ist historisch begründet: Am 2. Juli 1500 wurde auf dem Reichstag von Augsburg das "Heilige Römische Reich Deutscher Nation" in zunächst sechs, später zehn Kreise eingeteilt. Einer davon war der "Fränkische Reichskreis". Seit 2006 wird der "Tag der Franken" auf Beschluss des Bayerischen Landtags jeweils am ersten Sonntag im Juli wechselnd in den drei Bezirken Unter-, Mittel- und Oberfranken gefeiert.

Nach Bad Windsheim wird der fränkische Nationalfeiertag im kommenden Jahr in Wunsiedel gefeiert.