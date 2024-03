"Tatort"-Dreh auf Truppenübungsplatz Hohenfels

Dreharbeiten während Manöver-Vorbereitung

Produzent der "Tatort"-Folge ist Oliver Schündler von Lucky Bird Pictures. Auch für ihn war es eine neue Erfahrung, heißt es in einer Pressemitteilung. Militärmanöver und Dreharbeiten würden sich erst einmal gegenseitig ausschließen, betonte er. Auf dem Truppenübungsplatz wurde in der vergangenen Woche das multinationale NATO-Manöver "Allied Spirit" vorbereitet, das jährlich stattfindet. "Wir dürfen die Aktivitäten der Soldaten nicht behindern und müssen unsere Darsteller und unser Team zu jeder Zeit schützen. Safety first", so Schündler. Dadurch, dass das Manöver in der Vorbereitung war, hätte ein perfektes Timing für den Dreh bestanden. "So aber können wir uns wie auf einer Safari bewegen und teilweise auch dokumentarisch die besten Momente mit ins Bild nehmen."

Dreharbeiten mit jahrelanger Vorbereitung

Damit Dreharbeiten bei der US Army überhaupt möglich waren, begannen die Vorbereitungen dafür bereits im Jahr 2021. Das Drehbuch musste übersetzt und in die Staaten geschickt werden. Dort unterhält die US-Armee eine eigene Stelle für Anfragen von Dreharbeiten, die die US Army betreffen oder in denen Soldaten als Komparsen mitspielen. Sie erteilte dann auch die Genehmigung.

Insgesamt drehte das Filmteam fünf Tage lang in Hohenfels, zwei weitere Tage werden mit einer kleineren Einheit noch folgen. Die Szenen vom US-Truppenübungsplatz Hohenfels werden etwa 20 Minuten im "Tatort" einnehmen. Darin geht es inhaltlich um eine Tote in einem Militärfahrzeug, das auf einer nahe gelegenen Militärbase fehlt. Die Tote war als "Civilian of the Battlefield" engagiert, um in einem großen NATO-Manöver mitzumachen. Auf dem Truppenübungsplatz wird dann eine zweite Leiche gefunden. Angesichts des Manövers bleibt den Kommissaren Batic, Leitmayr und Kalli Hammermann (Ferdinand Hofer) wenig Zeit für die Ermittlungen. Sie entscheiden sich für "embedded investigation", so viel verraten die Produktionsfirma und der BR bereits.

Hohenfels - einer von zwei Übungsplätzen in der Oberpfalz

Der Truppenübungsplatz Hohenfels ist der kleinere von zwei US-Übungsplätzen in der Oberpfalz. Er liegt nur wenige Kilometer entfernt vom deutlich größeren Areal des Truppenübungsplatzes Grafenwöhr. Eigentümer des Geländes ist die Bundesrepublik Deutschland, die der US-Armee nach dem NATO-Truppenstatut das Gelände überlässt. Somit ist die US-Armee Hausherr auf den beiden Übungsplätzen. Hier trainieren amerikanische Soldaten, die Bundeswehr sowie Soldaten von sämtlichen NATO-Nationen, meist auch im multinationalen Verbund. Außerdem bildet die US-Armee hier ukrainische Streitkräfte aus.

Die beiden Areale bilden zusammen den größten und nach eigenen Angaben modernsten Truppenübungsplatz der amerikanischen Streitkräfte außerhalb der Vereinigten Staaten. In der Oberpfalz sind rund 13.000 US-Soldaten dauerhaft stationiert. Zusammen mit Angehörigen und Zivilangestellten umfasst die US-Community in der Oberpfalz rund 40.000 Amerikaner.