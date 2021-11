Tanne am Haken: München hat schon einen Christbaum

Auf dem Münchner Marienplatz ist am Mittwochmorgen der Christbaum aufgestellt worden. Er war diesmal aus Peiting im Landkreis Weilheim-Schongau in die bayerische Landeshauptstadt gebracht worden. Das Aufstellen war wie jedes Jahr eine spektakuläre und anspruchsvolle Aktion.

Aufstellen ohne Probleme

Der kritischste Moment ist gekommen, wenn der Baum am Kranhaken hängt und vom Transportanhänger angehoben wird. Im schlimmsten Fall könnte er dann brechen - immerhin wiegt der Baum knapp 3,5 Tonnen. Tatsächlich gab es aber keinerlei Probleme, und schon kurz nach halb sieben in der Früh stand der Baum fest in der zwei Meter tiefen Bodenhalterung vor dem Münchner Rathaus.

Die schönste Seite nach vorn

In der Nacht war der Schwertransport mit der 27 Meter hohen Weißtanne aus Peiting in die Landeshauptstadt gefahren, begleitet von einer Delegation mit Bürgermeister Peter Ostenrieder an der Spitze. Ostenrieder achtete darauf, dass der Baum von der Münchner Berufsfeuerwehr richtig positioniert wird und nun wirklich die schönste Seite nach vorne zeigt.