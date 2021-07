Tagsüber Landratsamt, Abends Bühne: der Alltag vom "Vogelmayer"

Thomas Mayer steht wieder auf der Bühne. Der Abend im Kleinen Kurhaus in Bad Füssing im Landkreis Passau ist einer seiner ersten Auftritte nach einer monatelangen Zwangspause. "Ich habe natürlich auch einige Streams gemacht und einige Wohnzimmer- und Schaufenster-Konzerte, aber das war alles aus der Not heraus geboren", sagt Mayer. Normalerweise tritt er als "Vogelmayer" regelmäßig mit bayerischem Musikkabarett und selbstverfassten Liedern auf Kleinkunstbühnen und in Wirtshäusern auf. Wegen der Corona-Pandemie musste er sich aber innerhalb kurzer Zeit anders orientieren. Umso mehr freut er sich darüber, dass Bühnenauftritte jetzt wieder möglich sind: "Es ist natürlich ein tolles Gefühl. Wir haben ja eine lange Lockdown-Zeit gehabt in der Künstler- und Kultur-Szene, über sieben Monate eigentlich. Vor richtigem Publikum zu stehen macht wieder riesig Spaß", sagt er.

Im Landratsamt ist er nicht der "Vogelmayer"

Tags darauf tauscht Thomas Mayer dann aber seine Gitarre wieder gegen seine Computermaus. Sein aktueller Hauptarbeitsplatz: ein Büro in der Ausländerbehörde im Landratsamt Straubing-Bogen. Ein Job, der vor der Pandemie für den Kabarettisten nur noch eine kleine Nebenrolle spielen sollte. "Mit meiner sich entwickelnden Karriere habe ich meinen normalen 40-Stunden-Bürojob gekündigt und dann beim Landratsamt mit Teilzeit angefangen. Ich habe relativ schnell auf zehn Stunden reduziert und dann sogar auf fünf Stunden", sagt Mayer.

Bei ihm stehen die Anrufer Schlange

Doch die Pandemie verändert seine Pläne. Relativ schnell habe er seine Stundenzahl wieder nach oben geschraubt und im ersten Lockdown am Corona-Bürgertelefon gearbeitet. Am Anfang seien es bis zu 200 Anrufer pro Tag gewesen und immer wieder hätten ihn Leute am Telefon erkannt. Als die örtliche Zeitung über den Kabarettisten am Bürgertelefon berichtet, habe das nochmal sprunghaft zugenommen, erzählt der "Vogelmayer". Manche hätten auch nur einen lockeren, lustigen Spruch erwartet. "Ich trenne das Kabarett aber ganz klar vom Job im Landratsamt, weil das schon etwas ist, wo man seriös auftreten muss", sagt Mayer.