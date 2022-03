Tafeln bereiten sich auf ukrainische Geflüchtete vor

Die Tafel Augsburg versorgt auch immer mehr geflüchtete Familien aus der Ukraine mit Lebensmitteln. Um die zusätzliche Versorgung in den nächsten Wochen sicherstellen zu können, braucht die Tafel jetzt Unterstützung von der Stadtgesellschaft. Inzwischen haben sich bereits 70 Familien aus der Ukraine bei der Tafel im Augsburger Stadtteil Oberhausen gemeldet, heißt es. Die Einrichtung geht davon aus, dass mit den Angehörigen zusammen inzwischen bis zu 200 Menschen aus der Ukraine durch die Tafel versorgt werden.

Augsburger Tafel braucht mehr haltbare Lebensmittel

Für die Stammklientel habe das Angebot an Lebensmitteln und sonstigen Waren bislang ausgereicht, so die Einrichtung. Zusätzlichen Bedarf gibt es jetzt an solchen Lebensmitteln, die nicht zwingend in den Kühlschrank müssen. Zum Beispiel Nudeln, Mehl, H-Milch, Öl, Obst, Gemüse und Süßigkeiten. Aber auch Windeln und weitere Hygiene-Produkte werden gebraucht.

Ukraine-Hilfe per Einkaufsgutschein

Wer helfen möchte, kann bei den Lebensmittel-Discountern Einkaufsgutscheine bekommen, die dann von der Tafel eingelöst werden. Auch Geldspenden für den Wareneinkauf sind weiterhin willkommen, das Ganze über das Konto der Tafel bei der Augsburger Stadtsparkasse unter dem Verwendungszweck "Ukraine-Spende".

Allgäuer Tafeln brauchen mehr Lebensmittelspenden

Auch in Kempten gibt es im Moment eine höhere Nachfrage durch Geflüchtete aus der Ukraine. Deshalb organisiere man mehr Lebensmittelspenden, um alle, die in den Tafelladen kommen, versorgen zu können.

Krieg und Inflation wirken sich noch nicht auf Tafeln aus

Die Tafelläden in Kempten und Kaufbeuren spüren noch wenig von einer gestiegenen Nachfrage durch die hohen Preise für Lebensmittel und Heizöl. Markus Wille von der Kemptener Tafel sagte dem BR, das werde auch noch dauern, da die Menschen erfahrungsgemäß erst ihr Erspartes ausgeben, bevor sie zur Tafel gehen.

Grundnahrungsmittel sind schwer zu bekommen

Ähnlich sieht es in Kaufbeuren aus, auch hier gibt es noch keine stark vergrößerte Nachfrage durch neue Kunden, erklärt Gertrud Sauter von der Kaufbeurer Tafel. Allerdings merke man deutlich, dass es schwieriger werde, Grundnahrungsmittel gespendet zu bekommen. Keine Probleme gebe es aber mit Frischware, deren Haltbarkeit schneller ablaufe.