Noch ein Batman? Robert Pattinson als Soziopath mit Maske

Noch ein Batman? Braucht es das wirklich? Diesmal schlüpft Frauenschwarm Robert Pattinson ins Fledermauskostüm. "The Batman" erzählt die Geschichte des wohl neben Spider-Man berühmtesten Superhelden erneut. Allerdings wird angenehmerweise darauf verzichtet, die Herkunft Batmans und sein "Werdegang" noch mal zu schildern, wie es jüngst Zack Snyder in "Batman Vs Superman" und davor Christopher Nolan in seiner Batman-Trilogie taten. Mehr vom Altbekannten also nicht, eher Bekanntes neu verpackt. Stilvoll verpackt. In "The Batman" ist der Caped Crusader schon zwei Jahre im Dienst der Gerechtigkeit. Es gilt eine Reihe von Morden aufzuklären.