Suche nach vermissten Mann aus der Gemeinde Wald

Die Polizei Roding sucht nach einem vermissten Mann aus Wald im Landkreis Cham. Wie das Präsidium der Oberpfalz am Mittwoch mitteilte, wurde der 30-Jährige Marcel Liesegang am vergangenen Freitag in Roding zuletzt gesehen. Ungefähr zur gleichen Zeit habe es noch einen telefonischen Kontakt zu ihm gegeben. Danach verliert sich die Spur des Mannes.

Suche im privaten Umfeld bislang erfolglos

Umfangreiche Suchmaßnahmen und Ermittlungen im privaten Umfeld des Vermissten blieben bislang erfolglos. Deshalb fahndet die Polizei nun öffentlich. Es sei nicht auszuschließen, dass sich der 30-Jährige in einer hilflosen Lage befindet.

Auffallend hellblaue Augen und Tattoos

Der Mann ist etwa 1,70 Meter groß und wiegt rund 70 Kilo. Er hat auffallend hellblaue Augen. Ebenfalls auffallend sind seine Tattoos: Ein skelettierter Tierkopf am Rücken sowie ein Geburtsdatum am linken Handgelenk. Er ist möglicherweise mit einem blauen Kleinwagen der Marke Hyundai, Typ i10 mit dem amtlichen Kennzeichen CHA-LM 333 unterwegs. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.