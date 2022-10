> Schwammerlsucherin stürzt und muss Nacht im Wald verbringen

Bei Neustadt am Kulm in der Oberpfalz ist am Wochenende eine 84-jährige Pilzsammlerin gestürzt und hat eine Nacht verletzt im Wald verbringen müssen. Erst am Sonntagmittag wurde sie von einer Reiterin gefunden.