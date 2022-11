Biden will im Januar über erneute Kandidatur entscheiden

"Meine Absicht ist es, erneut anzutreten", sagte Biden am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus nach den Kongress-Zwischenwahlen. Das sei aber "letztlich eine Familien-Entscheidung". Er habe "keine Eile", eine Entscheidung zu treffen, sagte der 79-Jährige weiter. Er gehe davon aus, dass er sich nach Gesprächen mit seiner Ehefrau Jill Anfang kommenden Jahres festlegen werde.

Möglicher Gegenkandiddat: Donald Trump

Bidens Vorgänger Donald Trump hatte zuletzt immer deutlicher gemacht, dass er eine Rückkehr ins Weiße Haus anstrebt und bei der Präsidentschaftswahl in zwei Jahren antreten will. Der Republikaner hat für kommenden Dienstag eine "sehr große Ankündigung" in Aussicht gestellt.

Biden wäre 2024 81 Jahre alt

Biden hat wiederholt gesagt, dass er eine Rückkehr des Rechtspopulisten ins Präsidentenamt verhindern will. Allerdings kämpft Biden mit schlechten Umfragewerten und ist bereits jetzt der älteste Präsident der US-Geschichte. Bei der Präsidentschaftswahl 2024 wird er 81 Jahre alt sein.

Demokraten im Aufwind

Zuletzt war Biden aber wieder im Aufwind: Seine Demokraten schnitten bei den Kongress-Zwischenwahlen am Dienstag besser ab als erwartet und konnten einen Erdrutschsieg der Republikaner verhindern. Die Demokraten verloren zwar voraussichtlich ihre Mehrheit im Repräsentantenhaus, haben aber gute Chancen, ihre Mehrheit im Senat zu verteidigen. Die Rennen sind so eng, dass US-Sender bis Mittwochnachmittag (Ortszeit) keinen Sieger ausriefen.

"Rote Welle" ausgeblieben

Dass bei den Wahlen die von vielen Republikanern erwartete "rote Welle" ausblieb, schwächt Ex-Präsident Trump, der im Wahlkampf zahlreiche konservative Kandidaten unterstützt hatte. Mit Floridas republikanischem Gouverneur Ron DeSantis, der am Dienstag mit großer Mehrheit wiedergewählt wurde, hat er außerdem einen innerparteilichen Rivalen, der ihm die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner streitig machen könnte.

DeSantis vs. Trump

Biden sagte am Mittwoch auf eine Frage nach der Rivalität zwischen Trump und DeSantis: "Es wird Spaß machen sich anzuschauen, wie sie gegeneinander antreten."

Wahlsausgang noch unklar

Noch ist nach den Zwischenwahlen unklar, wer in den beiden Kammern des Kongresses künftig die Mehrheit hat. Die Oppositionspartei hat nach der bisher erfolgten Auszählung die Mehrheit im Repräsentantenhaus. Was die Besetzung des Senats angeht, könnte die Entscheidung erst am 6.Dezember fallen, da sich im Bundesstaat Georgia eine Stichwahl abzeichnet. Derzeit verfügen die Demokraten von Präsident Biden im Kongress über eine knappe Mehrheit.

Mit Informationen von ap