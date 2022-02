Sturmtief "Zeynep": Viele Feuerwehreinsätze in der Nordoberpfalz

Sturmtief "Zeynep" hat in der Nacht auch in der nördlichen Oberpfalz für viele Feuerwehreinsätze gesorgt. Allein in den Landkreisen Neustadt a.d. Waldnaab und Tirschenreuth sowie im Bereich Weiden musste die Feuerwehr 246 Mal ausrücken, Einsatzschwerpunkt war zwischen 20 und 23 Uhr, so ein Sprecher der Integrierten Leitstelle Nordoberpfalz.

Viele umgestürzte Bäume

Meist handelte es sich um umgestürzte Bäume, die oft auf Straßen gefallen waren. Teilweise waren aber auch Bäume auf Stromleitungen gefallen, ein Baum hatte dabei Feuer gefangen, örtlich sei es auch zu kurzzeitigen Stromausfällen gekommen, so der ILS Sprecher. Die Polizei meldet für die gesamte Oberpfalz 14 Verkehrsunfälle bei denen Autofahrer nicht mehr rechtzeitig ausweichen konnten und mit Bäumen oder Ästen kollidierten. Nach jetzigem Stand wurde dabei nur eine Person leicht verletzt.

Keine gravierenden Schäden

Insgesamt kam Ostbayern aber vergleichsweise glimpflich davon. Meldungen über größere Schäden gibt es bislang nicht.