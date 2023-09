Street-Art: Starke Mädchen machen Hagenbüchach bunt

Natur verbindet alle Menschen

Eines der großen Themen von Liliana Martinez: Die Natur. Grüntöne, Pflanzen und Tiere beherrschen die Bilder der Malerin: "Ich glaube", sagt Liliana Martinez, "Natur verbindet uns alle als Menschen. Deswegen dachten wir uns, wir machen etwas mit einem coolen Design. Wir dachten an Zebrastreifen und Gepardenpunkte. Aber bunt!"

Leuchtende Farben

Leuchtende, kräftige Farben und eine Bilderwelt aus ihrer Heimat Kolumbien zeichnen die großformatigen Werke von Liliane Martinez aus. Immer wieder portraitiert sie Menschen, die der indigenen Bevölkerung angehören und eben die Natur. Ausstellungen in ganz Europa und Streetart-Mal-Aktionen wie demnächst in Nürnberg gehören zu der 42-Jährigen wie auch Auftragsarbeiten.

Liliana Martinez: "Kolumbien bedeutet ganz viel. Ich glaube, das passt perfekt zu Deutschland. Wir haben hier so viele graue Monate und wenn ich eine Bushaltestelle oder ein Stromhaus bunt bemale, dann gibt es immer für die Winterzeit ein bisschen Farbe."

Ein cooler Raum für Mädchen

Die Idee zu dem Projekt am Jugendhaus Eastside in Hagenbüchach hatte Susanne Knauer. Die 46-Jährige arbeitet als Designerin bei einem Sportausrüster und hat sich Gedanken darüber gemacht, dass es für Mädchen auf dem Land kaum Räume gibt: "Da gibt's Feuerwehr und Fußball. Und das interessiert nicht jedes Mädchen. Dann, anstatt mich darüber zu ärgern, habe ich mir die Frage gestellt: So, wenn's sowas nicht gibt, was ist das Coolste, was wir machen können?"

Die Antwort: Ein Ort für Mädchen, wo sie Mädchen sein können. Ohne Druck von außen. Die Mädchen sind begeistert, wie die zehnjährige Elena: "Ich freue mich einfach, dass es ein Kurs ohne Jungs ist und dass wir etwas malen. Ich mag Malen sehr gerne." Und die elf Jahre alte Paula ergänzt: "Weil Farbe hier reingebracht wird und es nicht mehr so langweilig aussieht hier."

Farbe gegen betongrau. Liliana Martinez macht Franken ein bisschen bunter.