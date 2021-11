Straubing Tigers verlieren Penaltyschießen in Düsseldorf

Die Straubing Tigers haben in der DEL (Deutsche Eishockey Liga) am Sonntagabend einen Punkt in Düsseldorf geholt. Die Niederbayern mussten sich der DEG am Ende im Penaltyschießen geschlagen geben.

Als nächstes gegen die Wild Wings

Nach 60 Minuten hatte es 2:2 gestanden, die Tigers waren nach Treffern von St. Denis und Schönberger bereits mit 2:0 in Führung. Straubing ist jetzt Tabellenneunter.

Die Straubing Tigers bleiben zunächst im Rheinland. Bereits am Dienstag bestreiten sie ihr nächstes Spiel. Das Team von Trainer Tom Pokel ist dann zu Gast bei den Schwenningen Wild Wings.

Kartenverkauf gestoppt

Am kommenden Wochenende stehen dann zwei bayerische Derbys gegen Ingolstadt und Augsburg im Kalender. Wegen der Corona-Auflagen haben die Tigers den Kartenverkauf für die kommenden Heimspiele zunächst gestoppt. Hintergrund sind die angekündigten Maßnahmen der Bayerischen Staatsregierung gegen die Corona-Pandemie, die auch erhebliche Einschränkungen für den Sport bringen, so die Tigers auf ihrer Homepage.