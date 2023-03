Straubing Tigers sichern sich Heimrecht in den Playoffs

Mit einem 5:1 Heimsieg gegen Iserlohn haben sich die Straubing Tigers in der DEL das Heimrecht für die Playoffs gesichert. Nach 56 Spieltagen in der Hauptrunde sind die Tigers Tabellenvierter. Den dritten Platz und damit eine mögliche erneute Qualifikation für die Champions Hockey League verpassen die Niederbayern um einen Punkt.

Neuer Torrekord für die Tigers in der DEL

Trotz eines zwischenzeitlichen 0:1 Rückstand gegen die Roosters, konnten die Tigers vor knapp 4.500 Zuschauern (ausverkauft) einen letztlich ungefährdeten Sieg feiern. Die Tore erzielten Parker Tuomie, Travis St. Denis, JC Lipon und zweimal Marcel Brandt. In 56 Spielen in der DEL-Hauptrunde haben die Straubing Tigers 98 Punkte gesammelt. Außerdem stellten sie einen neuen Tor-Rekord auf, 190 Treffer haben die Tigers in der DEL vorher noch nie geschossen. Sie sind darüber hinaus das beste Heimteam der Liga.

Wolfsburg Grizzlys Gegner im Playoff-Viertelfinale

Im Playoff-Viertelfinale treten die Straubing Tigers jetzt gegen die Wolfsburg Grizzlys an. Die Niedersachsen sind Tabellensechster der DEL. In den vier Partien der Hauptrunde haben beide Teams jeweils ihre beiden Heimspiele gewonnen. Die Serie "Best of Seven" startet am 14. März mit einem Heimspiel für die Tigers im Stadion am Pulverturm.