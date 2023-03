Jahn Regensburg: Ratlos Richtung Abstieg?

Die Gesichtszüge von Benedikt Gimber sprachen Bände. Der Kapitän der Regensburger war schwer enttäuscht. Mit hängenden Schultern und schleichendem Schritt betrat er nach der Partie die Katakomben des Jahnstadions.

"Es ist schwierig, Worte dafür zu finden. Klar war es keine Glanzleistung von uns. Aber wir investieren viel und es war mindestens ein ausgeglichenes Spiel, eher ein Übergewicht für uns hab ich das Gefühl, und dann kriegst du kurz vor Schluss einen Elfmeter." (Benedikt Gimber, Mannschaftskapitän)

Ratlosigkeit nach erneuerter Niederlage

Eine Erklärung, warum es bei den Oberpfälzern überhaupt nicht mehr mit dem Toreschießen klappt, hat Gimber auch nicht. Ebenso wenig wie sein Trainer Mersad Selimbegovic. Der war nach der Pleite gegen Düsseldorf vollkommen bedient. So verschwand er nach dem Spiel erstmal in seiner Trainer-Kabine und nahm sich ungewöhnlich lange Zeit, bis er in die Interviewzone kam. Auch Selimbegovic wirkte ratlos:

"Was soll ich da sagen? Ich stehe von Woche zu Woche da, um zu erklären, wie wir Spiele verlieren, wie wir das aus der Hand geben, wie wir jede Woche einen groben Fehler machen. Ich weiß nicht, was wir noch machen können." ( Mersad Selimbegovic, Jahn-Trainer)

Jobgarantie für Trainer, Kader zu schlecht?

Der Trainer hat seit Wochen die volle Rückendeckung der Vereinsführung und eine Jobgarantie. Die Mannschaft versucht ihr Bestes. Mangelndes Engagement kann man den Spielern nicht vorwerfen. Mit rund 121 Kilometern ist der Jahn etwa 5 Kilometer mehr gelaufen als der Gegner Düsseldorf – das ist ein Spitzenwert im Profifußball. Woran aber liegt es, dass der Jahn keine Tore schießt? Hinter vorgehaltener Hand ist aus Jahn-Kreisen zu hören: Der Kader ist einfach zu schlecht für die zweite Liga. Ex-Sportchef Roger Stilz habe bei der Zusammenstellung der Mannschaft versagt, deshalb wurde er auch abgelöst. Offen sagen will das so keiner.

Klassenerhalt weiter möglich

Der Nachfolger von Stolz, Sportchef Tobias Werner, ist seit Dezember im Amt. Mit dem Thema Abstieg will er sich erstmal gar nicht beschäftigen. Es seien erst 23 Spieltage absolviert, so Werner, da sei noch alles möglich. Jahn-Vorstandsvorsitzender Hans Rothammer ist felsenfest davon überzeugt, dass die Mission Klassenerhalt noch gelingt:

"Wir sind nicht abgestiegen und wir werden auch nicht absteigen. Wir werden alles dafür tun, dass wir uns wieder unten rausarbeiten." (Tobias Werner, Sportchef)

Allerdings muss der Jahn das Toreschießen wieder lernen – am besten schnell. Am kommenden Sonntag (12.3.) steht das nächste Spiel an: auswärts bei Holstein Kiel.