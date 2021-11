Strafprozess: CSU-Abgeordneter Rieger räumt Erpressung ein

Im Prozess wegen Erpressung gegen den CSU-Landtagsabgeordneten Franz Rieger hat der Angeklagte die Vorwürfe gegen ihn weitgehend eingeräumt. Er habe im Sommer 2013 einen Immobilienunternehmer aufgesucht, um Spenden einzuwerben, heißt es in einer am Mittwoch von Riegers Verteidiger vorgelesenen Erklärung.

"Freundliche Gespräche"

Das Gespräch sei freundlich gewesen. Der Unternehmer habe in Frage gestellt, dass eine Spende an die CSU angesichts der anstehenden Kommunalwahl für ihn sinnvoll sei, heißt es in der Erklärung. Daraufhin habe Rieger geäußert, dass der Bauträger bedenken solle, dass auch die CSU nach der Kommunalwahl über die Vergabe von Baugebieten und Bauprojekten mitreden werde. Das Gespräch sei weiter freundlich verlaufen und der Bauträger habe sich dann auch zu Spenden bereit erklärt.

Scheinrechnungen im Wahlkampf

Die Initiative, dass ein Teil durch die Übernahme von Wahlkampfrechnungen bezahlt werde und dafür Scheinrechnungen eingesetzt werden, sei aber vom Bauträger ausgegangen. Dass das steuerlich problematisch sein könnte, habe Rieger in Kauf genommen, so die Verteidigererklärung, deren Inhalt der angeklagte Abgeordnete anschließend bestätigte.

Auch Wahlkampfmanager geständig

Das Gericht hatte nach einem mehrstündigen Rechtsgespräch am Montag den Verfahrensbeteiligten heute einen Verständigungsvorschlag, einen sogenannten Deal, unterbreitet. Demnach kann Rieger durch das Geständnis mit einer Geldstrafe zwischen 270 und 360 Tagessätzen rechnen. Der Mitangeklagte Wahlkampfmanager gestand den Vorwurf der Beihilfe zur Steuerhinterziehung ebenfalls. Im Rahmen der Verständigung stellte ihm das Gericht vorläufig einen Geldstrafe zwischen 40 und 60 Tagessätzen in Aussicht.