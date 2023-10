Artikel mit Audio-Inhalten Audiobeitrag

Parken in Bad Tölz: Strafe für E-Wagen-Fahrer wegen Kfz-Schild

Ein E-Wagen-Fahrer hatte sein Elektroauto ohne Parkschein in der Altstadt von Bad Tölz abgestellt. Daraufhin bekam er einen Strafzettel, obwohl E-Autos in der Regel eine Stunde kostenfrei parken dürfen. Problem: In seinem Kennzeichen fehlt das "E".