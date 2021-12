Sternstunden in Neuburg: Geschwisterkinder nicht vergessen

Sorgen und Ängste der Kinder auffangen

Viele Kinder leben mit der Sorge um ihren Bruder oder Schwester. Dazu kommt, dass das kranke Kind im Mittelpunkt steht. Das sorgt bei den Geschwistern teilweise für Frust - auch wenn das kranke Geschwister geliebt wird, kommen manchmal die Gedanke auf: "Wie wäre es ohne?" Beim Verein Elisa darf das ausgesprochen werden. Hier treffen die Kinder auf andere, die in einer ähnlichen Situation sind. "Und das hilft, wenn die Kinder wissen, sie sind nicht alleine und sie werden verstanden", erzählt Nadine Dier.

Verein stellt Kontakt zu anderen Betroffenen her

Glücklicherweise treten schwere Erkrankungen bei Kinder selten auf. Daher sei es auch unwahrscheinlich durch Zufall andere Betroffenen zu finden, meint Dier. Da wolle der Verein Kontakte herstellen.

Kinder knüpfen bei Elisa Freundschaften

Für Familie Utschig war es eine Hilfe, zu wissen, dass die Kinder in der Gruppe gut aufgehoben sind. Ihre zehnjährige Tochter Elisa nimmt die Angebote gerne an: "Übernachten im Pferdestall, Besuche in der Kletterhalle, Zeichnen. Ich komme gerne hier her, weil die anderen Kinder so sind wie ich und auch ein behindertes Kind in der Familie haben", erzählt sie - und eine Freundin habe sie auch schon gefunden mit der sie sich nun häufiger trifft.

Finanzierung durch die Sternstunden gesichert

Durch die Unterstützung der Sternstunden können Nadine Dier und ihr Team sicher auf zwei Jahre planen. Denn das Angebot finanziert sich nur über Spenden. Da geben die Sternstunden Planungssicherheit. Und wenn auch aktuell wegen Corona nicht viel stattfinden kann, laufen beim Verein Elisa bereits die Planungen für die nächsten schönen Kinderabenteuer.