Sternsinger aus Niederbayern bei Bundeskanzler Scholz in Berlin

Sternsinger aus Böbrach im niederbayerischen Landkreis Regen vertreten das Bistum Regensburg beim traditionellen Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz im Bundeskanzleramt am Montagnachmittag. Für das Bistum Passau sind Kinder aus der Pfarrei St. Peter in Passau angereist.

Bundeskanzler bat persönlich um Schulbefreiung der Kinder

Die Gruppen von je vier Kindern werden von Erwachsenen begleitet und sind seit gestern in Berlin. Nach einer Ankleide- und Stellprobe bekommen sie eine Stadtrundfahrt durch Berlin. Ein Bistumssprecher berichtete dem BR-Studio Oberpfalz, dass der Einladung des Kanzleramts an die Sternsinger sogar ein Anschreiben des Bundeskanzlers an die Schulen der Kinder beilag, mit dem Olaf Scholz persönlich um eine Unterrichtsbefreiung bittet.

Sternsinger aus ganz Deutschland reisen nach Berlin

Insgesamt 27 Gruppen von Sternsingern aus ganz Deutschland empfängt Bundeskanzler Scholz. Aus Bayern sind außerdem Gruppen aus Allersberg bei Roth (für das Bistum Eichstätt), Marktbreit bei Kitzingen (für das Bistum Würzburg), München-Haidhausen (für das Erzbistum München und Freising), Rommelsried bei Kutzenhausen (für das Bistum Augsburg) und Hirschaid (für das Erzbistum Bamberg). Eingeführt hat den Sternsingerempfang Bundeskanzler Helmut Kohl am damaligen Regierungssitz in Bonn.