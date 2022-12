Wenn Kinder in Bäumen weiterleben - Erinnerungswald bei Wemding

Erinnerungswald ein Ort für offene Gespräche

Auch Eric Lux hat einen Baum gepflanzt, einen Birnbaum. Heuer habe er erstmals zwei Früchte getragen. Die habe er mit nach Hause genommen: "Aber ich konnte sie nicht essen, das war ganz seltsam" sagt er, sichtbar ergriffen. "Dieser Baum wird ewig die Früchte unserer Liebe tragen". Vor vier Jahren ist seine Tochter Lana Sophie gestorben. Völlig unerwartet, plötzlich, an einer Gehirnblutung. Am Abend seien sie noch bei Freunden beim Grillen gewesen, am Morgen war sie tot. Erst habe er sich komplett verschlossen in seiner Trauer. Hier im Erinnerungswald aber treffe er auf Menschen, die ein ähnliches Schicksal hätten. Mit ihnen könne er sich gut austauschen, sagt Eric Lux, viel besser, als mit einem Therapeuten oder Trauerbegleiter. So sind die Bäume hier für alle Eltern da, die ein Kind verloren haben - egal in welchem Alter.

Alexandra Herz hat vier Kinder bereits in einem sehr frühen Stadium der Schwangerschaft verloren. Für sie hat sie einen Baum gepflanzt, kommt oft hierher. Dass sie noch einmal schwanger werden würde und ein gesundes Kind zur Welt bringen würde, daran hatte sie nicht mehr geglaubt. Und dann ist es doch passiert, erzählt sie überglücklich. Inzwischen sei ihre kleine Tochter sechs Jahre alt.

"Baum der kleinen Seelen" als neuen Ort für die Sternenkinder

Die Wiese am Waldrand bei Wemding ist mittlerweile voll bepflanzt. Dennoch fragen weiter Eltern an, ob es noch Platz gibt. Deshalb hat Anna Maria Böswald eine neue Idee für die Eltern, die keinen Platz für ein Bäumchen mehr bekommen haben. In der Mitte der Wiese steht ein Ahorn - der "Baum der kleinen Seelen". Hier will sie ab dem Frühjahr kleine Holzfedern hinlegen, auf die Eltern den Namen ihres verstorbenen Kindes schreiben können und diese dann an den Baum hängen. Wie schnell der Wald gewachsen sei, das zeige, wie hoch der Bedarf nach solchen Angeboten sei, sagt Anna Maria Böswald.