Sterneküche macht Schule: Schüler in Mömbris kochen mit TV-Koch

Lea, Ionella und Dilara würfeln eifrig und konzentriert Karotten, Paprika und Pilze. Die Mädchen besuchen die sechste Klasse der Mittelschule am Glasberg in Mömbris. Sternekoch Stefan Marquard hat ihnen vorher gezeigt, welche Größe die Würfel haben müssen. Die Jugendlichen haben ganz konkrete Erwartungen an den Tag mit dem TV-Koch: "Viele gesunde Rezepte und dass ich Spaß am Kochen habe", wünscht sich Ionella.

15 Schülerinnen und Schüler dürfen an der Schulung in der Bistro-Küche teilnehmen. Das Besondere in Mömbris: Schülerinnen und Schüler ab der siebten Klasse bekochen zusammen mit zwei Lehrerinnen ihre Mitschüler. Die vor 20 Jahren gegründete Koch AG wurde bundesweit sogar bereits als beispielhafte Bildungsidee mit dem "Goldenen Teller" ausgezeichnet.

Schule in Mömbris für Bistro-Konzept ausgezeichnet

Die Aktion "Sterneküche macht Schule" mit Stefan Marquard und der Krankenkasse Knappschaft gibt es schon seit 2016. Marquard trainiert bei den Schulungen bundesweit die Küchenteams an Schulen. Oft sind das externe Caterer. Der Sternekoch analysiert und optimiert Abläufe: vom Einkauf und der Lagerung der Lebensmittel über die schmackhafte und nährstoffschonende Zubereitung bis hin zum Anrichten der Speisen. Über das Konzept der Bistro-Küche in Mömbris sagt Marquard: "Das ist natürlich eine wunderbare Geschichte: Die Kids hier kochen für die Schulgemeinschaft. Das ist außergewöhnlich und es wäre wünschenswert für alle Schulen in Deutschland."

Tipps vom Sternekoch Stefan Marquard

Umso eifriger sind die Jugendlichen bei dem Training dabei. Der Sternekoch führt sie in die "Aktivierung" der Lebensmittel vor dem Garen ein. Das bedeutet, dass vor der eigentlichen Zubereitung mit einer Salz-Zucker-Mischung im Verhältnis 5:1 gewürzt wird. Dadurch kann die Garzeit bei Gemüse um etwa 75 Prozent reduziert werden, erklärt Marquard. Wichtige Vitamine, Mineralien und Spurenelemente bleiben so erhalten. Außerdem verstärkt die "Aktivierung" den Eigengeschmack, auch von Fisch und Fleisch. Im Rohzustand können die Gewürze besser in das Lebensmittel einziehen.

"Essen muss schmecken und Spaß machen"

Das Thema Gesundheit will Stefan Marquard aber gerade bei den Jugendlichen gar nicht zu sehr in den Vordergrund stellen: "Es muss schmecken und Spaß machen." Als Beispiel nennt er sein Rahmgeschnetzeltes, das auch die Mömbriser Schülerinnen und Schüler zubereiten. Und zwar ganz ohne Sahne oder Butter. "Die Soße besteht eigentlich nur aus weißem Gemüse, wie Blumenkohl, Kohlrabi, dazu kommen Hafermilch, Haferflocken und Zitronensaft. Das schmeckt wie eine Rahmsoße." Auch die Jugendlichen in Mömbris finden das Rezept nach anfänglicher Skepsis gut. Vor allem aber haben sie Spaß am selber kochen.

Jede Schule kann sich bewerben

Das Konzept "Sterneküche macht Schule" kommt gut an. "Stefan Marquard ist authentisch, hat den Draht zu den Kindern und vermag ihnen auf eine einzigartige Art und Weise leckeres und gesundes Essen nahezubringen", sagt Jörg Andersson von der Krankenkasse Knappschaft. In den vergangenen sechs Jahren der Kooperation habe Marquard schon mehr als 100 Schulen bundesweit besucht. Jede Schule kann sich für einen Besuch des unterfränkischen Kochs bewerben. Die Knappschaft bietet 25 Termine im Jahr an.