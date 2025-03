Bio-Schulessen aus Bad Aibling ausgezeichnet

"Mit einem ausgeklügelten Konzept zeigen Geschäftsführer Konrad Geiger und sein Team, dass Tierschutz, Regionalität und Qualität auch in preissensitiven Bereichen wie Schulverpflegung, Catering und Großküchen möglich und leistbar sind", so die Begründung der Schweisfurth Stiftung, die dem Aiblinger Betrieb um 13.30 Uhr die "Tierschutz-Kochmütze" verleiht.

Tierwohl im Mittelpunkt

Der Schweisfurth-Stiftung liegt vor allem das Tierwohl am Herzen. "Bio-Kontor 7" bestellt bei Lieferanten, die ihre Tiere artgerecht halten und naturnah füttern, so der Geschäftsführer der Stiftung Niels Kohlschütter. Wie "Bio-Kontor 7"- Chef Konrad Geiger ergänzt, wird stets das gesamte Tier verwertet.

Das ganze Tier wird verwertet

Nach dem Herstellen von Brühen werden die Karkassen an einen Tiernahrungsmittelhersteller weitergegeben. "Dann ist die Wertschöpfungskette zu Ende und darum geht es ja", so Geiger. Das Bad Aiblinger Unternehmen stellt täglich mit rund 35 Mitarbeitern 3000 Essen in Bioqualität her. Abnehmer sind u.a. 35 Schulen und Kitas in Südostoberbayern. Auch nach Augsburg soll bald geliefert werden.