Sternekoch für Schulmensa – Stefan Marquard in Ansbach

In zwei Großküchen des Berufsschulzentrums Ansbach-Triesdorf wird geschnippelt, geschält und gebacken. 30 Schülerinnen und Schüler und deren Lehrkräfte sind an diesem Dienstagvormittag auf den Beinen, um mit Sternekoch Stefan Marquard ein Menü zu zaubern, dass den Kantinenalltag verändern soll.

Mission: gesünder und günstiger

Unser dem Motto "Sterneküche macht Schule" ist der Fernsehkoch in ganz Deutschland unterwegs. Sein Ziel ist es, dass Kantinenessen in Schulen oder Universitäten gesünder, regionaler und günstiger wird. Dabei stehen Kochtechniken wie schonendes Garen von Gemüse, Zubereitungsarten ohne Gewichtsverlust des Produkts und effizientes Einkaufen im Mittelpunkt. Gleichzeitig zeigt er, wie 50 Prozent weniger Fleisch auf die Teller kommen soll. Also wurde in Ansbach den ganzen Vormittag gekocht – zuerst nur mit Lehrkräften und Kantinenpersonal, dann mit den Schülerinnen und Schülern. Am Ende gab es gesunde Pausensnacks und ein vollwertiges Mittagessen mit Fisch, Huhn und viel Gemüse.

Schüler keine Anfänger

Normalerweise kocht Stefan Marquard mit Schülerinnen und Schülern, die mit Kochen vorher nichts am Hut hatten. Das ist im Berufsschulzentrum in Ansbach anders, sagt er. Die 30 Schülerinnen und Schüler sind nämlich Auszubildende zur Assistentin bzw. Assistenten für Ernährung und Versorgung. Mit Kochen und gutem Mensaessen kennen sie sich daher schon aus. Alles soll durch den Besuch daher optimiert werden.

Und: Erfahrungen in der Großküche haben die Azubis auch noch nicht gesammelt. "Man nimmt da echt viel mit", sagt Juliane Gegner, die im ersten Ausbildungsjahr ist. Sie ist in der Gruppe für das Hauptgericht zuständig. Ihr Mitschüler Abdullah Alsaka ist begeistert vom Zubereiten der Pausensnacks, die direkt um 10.00 Uhr am Pausenstand verkauft wurden. Es gab Caprese und Gemüsebolognese in einer Milchschnitte-Optik.

Schulmensen befolgen Ratschläge

Ein Besuch vom Sternekoch bringt nur dann etwas, wenn sich nachhaltig etwas ändert. Tatsächlich hat die Aktion eine gute Resonanz: Die Universität Flensburg hat bei den Schulen in den vergangenen sieben Jahren nachgefragt. Rund 80 Prozent hätten ihre Garprozesse umgestellt und ihre Einkäufe optimiert – sparen also seitdem Energie und Geld. Koch Stefan Marquard freut es vor allem, dass die Anzahl der Essen in den jeweiligen Schulen und Unis teilweise verdoppelt oder verdreifacht hat – das zeige den Erfolg seiner Mission.